В Кировскую область пришли самые сильные морозы за всю зиму

В Нагорске и Фалёнках метеостанции зафиксировали понижение температуры до -35 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима в текущем году не перестает удивлять. Не успели жители региона отдохнуть от аномальных снегопадов, как на область обрушились жуткие морозы. Утром 23 февраля метеостанция зафиксировала в Кирсе температуру воздуха в минус 40 градусов, а в Лальске и Котельниче - минус 37 градусов.

В период аномальных холодов спасатели рекомендует жителям соблюдать все меры безопасности при выходе на улицу. Особое внимание необходимо уделять детям и пожилым родственникам, не опускать их одних в мороз на улицу.

По прогнозу синоптиков, морозы начнут ослабевать уже в среду вечером, 24 февраля: столбики термометров покажут отметку в минус 21 градус.

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