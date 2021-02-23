В Куменском районе неизвестные расстреляли собак из огнестрельного оружия

Тела животных забрала ветеринарная служба на экспертизу. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Неизвестные застрелили четырех собак в Куменском районе Кировской области. Инцидент произошел 21 февраля с питомцами, которых выбросили на трассу Олимпийский - Раменье.

В группе «Дари Добро» сообщили, что неделю назад кто-то выбросил на дорогу шесть собак. Пока за ними ехали волонтеры, чтобы забрать животных в приют, неизвестные успели расстрелять четырех собак из огнестрельного оружия. На месте происшествия активисты нашли разрывные пули, предназначенные для охоты на лося.

- Заявление в полицию написано, тела животных забрала ветеринарная служба на экспертизу, просматриваются камеры видеонаблюдения, - сообщили активисты.

По следам волонтеры смогли отыскать только одну собаку. Сейчас ей требуется лечение и квартирная передержка. Поиски второго питомца продолжаются.