В Кировской области замедлились темпы роста инфляции

В регионе самый низкий месячный прирост потребительских цен за последние четыре месяца. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инфляция в Кировской области в январе текущего года составила - 5,3%. Прирост по сравнению с декабрем 2020 года - 0,1%. Об этом свидетельствуют данные представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.

Аналитики отмечают, что в январе замедлился рост цен на свинину, говядину и мясопродукты, а также на сахар и подсолнечное масло.

Годовая инфляция в Кировской области. Фото: cbr.ru

В то же время в регионе выросли цены на фрукты, а также на бензин и мебель. Кроме того, инфляция в сфере услуг в Кировской области в январе незначительно снизилась и составила 3,2%.

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