Кировских чиновников обязали декларировать криптовалюту

Законопроекты предложены в целях реализации Указа Президента РФ о цифровых финансовых активах, который был принят в конце 2020 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Госслужащие в Кировской области будут отчитываться о покупке цифровой валюты. Советующий законопроект приняли депутаты ОЗС.
Закон обязывает чиновников вместе со сведениями о доходах и имуществе предоставлять информацию и о цифровых финансовых активах и валюте, которые принадлежат им, их супругам и детям. Аналогичная обязанность распространяется и на муниципальных служащих.
Контролировать наличие электронных активов и достоверность поданных отчетов будут через запрос в информационные системы, где выпускаются цифровые финансовые активы.
Отметим, что новые требования не распространяются на депутатов.
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