В Кирове 24 февраля пройдет плановое отключение электричества

Свет отключат на срок от двух до восьми часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 24 февраля, в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Работы пройдут на электрических подстанциях во всех районах города. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Электричество пропадет точечно в четырех микрорайонах города. Свет отключат на срок от двух до восьми часов. Планируется, что к 17.00 во всех домах должно появиться электричество. Горожанам рекомендуют зарядить все гаджеты.

График отключения электроэнергии в Кирове на 24 февраля:

График отключения электроэнергии в Кирове на 24 февраля. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.