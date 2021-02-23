Дальнобойщику, застрявшему на трассе в Кировской области, предоставили гостиницу

Вытащить самостоятельно грузовик не удается. Фото: vk.com/public105557620

17 февраля водитель большегруза из Оренбургской области попал в ДТП в Афанасьевском районе Кировской области. Из-за гололеда многотонная фура съехала с дороги. Вытащить самостоятельно грузовик не получилось. Все это время водитель был вынужден ночевать в автомобиле и периодически прогревать его, так как температура воздуха ночью опускалась до минус 40 градусов.

В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что сейчас на месте ДТП ведутся подготовительные работы. Спецтехника расчистила территорию и подъездные пути для буксировки автомобиля на проезжую часть, но ситуация осложняется сильными морозами.

Кроме того, известно, что мужчине предоставлена гостиница. Портал «Урал56.Ру» сообщает, что на помощь водителю также выехал его отец.