В Кирове спрос на аренду машин для работы в такси вырос на 63%

В среднем, в том числе и в Кирове, по стране такая аренда стоит порядка 1200 рублей в сутки, а заработок водителя, особенно в периоды повышенного спроса, с лихвой покрывает эти затраты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Морозная погода, чередующаяся с сильными снегопадами, стала одним из поводов для повышения спроса на услуги такси. А это, в свою очередь, повлекло рост спроса на аренду автомобилей под эту услугу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к подобным объявлениям в России стал выше на 51%, а в Кирове - на 63%.

- Рост спроса спровоцировала отмена карантинных ограничений, поскольку теперь горожане могут посещать общественные места, в том числе рестораны и бары, откуда часто уезжают на такси, а также, конечно, ухудшение погодных условий, - рассказал Иван Чулков, руководитель маркетинговых

проектов «Авито Услуги». - При этом рост стоимости перевозок и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали катализатором спроса на аренду автомобилей - для водителей работа в такси и курьерских службах становится способом быстрого заработка. В среднем по стране такая аренда стоит порядка 1200 рублей в сутки, а заработок водителя, особенно в периоды повышенного спроса, с лихвой покрывает эти затраты.

Вместе с рынком аренды растет и количество вакансий водителей: по данным сервиса «Авито Работа», в целом по стране за последние полтора месяца их число выросло на 20%, в Кирове - на 12%.