В Кирове в 2021 году отремонтируют 19 улиц, в Слободском - 5

Всего планируют провести работы на 9,5 км дорог в Кирове и на 2,3 км в Слободском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в 2021 году отремонтируют 19 участков дорог возле социально школ, детских садов и медицинских учреждений. В Слободском запланированы работы на пяти таких участках.

В Кирове ремонт планируется на улицах Баумана, Боровой, Володарского, Захватаева, Индустриальной, Калинина, Красина, Лесной, Мира, Молодой Гвардии, Рудницкого, Рудницкого, Физкультурников и в переулках Гостинном, Пионерском, Стальном, а также на улице Кошевого в мкр. Лянгасово, Центральной в Малой Субботихе, в переулке Школьном в поселке Ганино и на участке дороги от Ганино до детского оздоровительного лагеря «Юность». Всего планируют провести работы на 9,5 км дорог.

В Слободском должны сделать ремонт на участках улиц Академика Бакулева, Загородной, Ст. Халтурина и Шестаковской, а также по Вятскому тракту. Здесь протяженность всех отремонтированных участков составит 2,3 км.