В Кировской области 23 февраля может стать самым холодным днем

Ближайшей ночью при переменной облачности в регионе ожидается -32 -37 градусов, а при прояснениях даже до -42. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теплые воздушные потоки воздуха с Атлантического океана, которые уже стали привычными для кировчан в предыдущие годы, сейчас оказались заблокированными. А к нам проникает холод с севера.

Такие арктические вторжения наблюдаются не так часто. Как сообщает паблик «Любительская метеорология» подобный процесс был зафиксирован в конце января 2014 года, а до этого - в январе 2006-го. Сейчас пик холода в Кировской области ожидается 23 февраля. Столбики термометра могут опуститься -35 -40 градусов. Таким образом, может быть побит рекорд 1912 года - тогда температура в этот день доходила до -33.

Ближайшей ночью при переменной облачности в регионе ожидается -32 -37 градусов, а при прояснениях даже до -42. В Кирове термометры покажут -36 -38 градусов. И это при северном ветре, который буде дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем столбик термометра вряд ли поднимется выше -26.

А вот к концу недели может резко потеплеть – до +1 градуса. Таким образом, на этой неделе ожидается не только рекорд по холоду, но и по контрастному перепаду температур.