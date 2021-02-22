Прокуратура Кировской области нашла 57 нарушений при обращении с ТКО

Неочищенные подъезды к мусорным контейнерам - тоже нарушение. Фото: Олег Укладов

В 2021 прокуратура провела 69 проверок по качеству предоставления населению услуги по вывозу мусора. Во время рейдов сотрудники ведомства выявили 57 нарушений закона. В связи с этим они направили в суды, возбудили 8 административных производств и внесли 39 представлений, в том числе председателю Правительства Кировской области.

Об этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам состояния законности при обращении с твердыми коммунальными отходами, которое прошло в областной прокуратуре. На мероприятии также присутствовали представители Роспотребнадзора, региональных министерств охраны окружающей среды, энергетики и ЖКХ, Госжилинспекции, руководители АО «Куприт» и АО «Вятавтодор».

На совещании сотрудники прокуратуры также отчитались о том, какие мероприятия в этой сфере они провели в прошлом году. Так, ведомство в 2020 году выявило более 1,3 тыс. нарушений законодательства. Для их устранения органы прокуратуры:

- опротестовали 296 правовых актов,

- направили в суды 57 исков,

- внесли 582 представления,

- возбудили 3 административных производства,

- объявили 9 предостережений о недопустимости нарушения закона.

В результате 218 виновных должностных и юридических лиц привлечено к ответственности, организовано 892 места накопления ТКО и установлено 153 мусоросборника, заключено 125 договоров на вывоз отходов, ликвидировано 254 свалки отходов.

Надзорные мероприятия продолжаются. Ситуация остается на личном контроле прокурора Кировской области Андрея Оборока.