10 автобусов сгорели в гараже в Омутнинске 21 февраля

Предварительные версии: короткое замыкание или поджог. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью, в воскресенье, 21 февраля, в Омутнинске произошел пожар. Сигнал о возгорании в муниципальном гараже поступил в пожарную часть в 2.40. Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы 10 автобусов сгорели. Пять машин удалось спасти.

По информации портала «Омутнинские Вести+» администрация района недавно выкупила здание у конкурсного управляющего для муниципального предприятия ООО «Транспортник».

Для перевозки пассажиров по городу и району в воскресенье пришлось использовать школьные автобусы. Кроме того, позаимствовали «ГАЗели» у одного из предпринимателей. Об этом рассказал глава Омутнинского района Александр Малков. Уцелевшие автобусы администрация разместила на территории коммунальных предприятий.

Сейчас на месте возгорания работают дознаватели и специальная лаборатория Они должны определить причины пожара. Пока есть две предварительные версии: короткое замыкание или поджог.