УФССП выставляет на продажу грузовики, арестованные у должников

В списке на реализацию представлены 32 арестованные машины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, у жительницы Верхнекамского района конфисковали автомобиль ГАЗ 52-04. В итоге, после торгов, машину все-таки смогли реализовать. Деньги были направлены в счет погашения задолженности.

Сейчас в МТУ Росимущества передан список из 32 наименований самых разных грузовиков и тягачей. Больше всего позиций у Подосиновского и Зуевского районов.

Жители области, желающие купить арестованные автомобили, могут ознакомиться с порядком приобретения и датой проведения торгов на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области.