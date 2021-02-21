Статистика по COVID-19 в Кировской области: 576 человек вылечились от новой инфекции

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделано 3376 исследований на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 135 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровело 576 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 287. За минувшую неделю с 15 по 21 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находится 2347 жителей области, у 2014 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1823 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 333 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов, 15 из них - на ИВЛ.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделано 3376 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 332 жителей региона. Бригады скорой медицинской помощи выехали на 1648 вызовов.