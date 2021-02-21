Для пострадавших в пожаре на Бородулина в Кирове ведется сбор вещей

Пострадавшие нуждаются в нижней и верхней одежде, теплых вещах, куртках, обуви. Фото: admkirov.ru

После пожара на улице Бородулина, 38, пострадавшие нуждаются в самой разной одежде. В Кирове начат сбор вещей для погорельцев.

В Ленинском теруправлении пояснили, что конкретно могут принести неравнодушные к чужой беде жители города. Мужчинам необходимы вещи с 44 по 52 размеры на рост от 170 до 177 см. Обувь - 43-44 размеров. Для женщин нужна одежда от 44 до 50 размера, рост 160-168 см. Размер обуви - 37-38. Кроме того, нужны вещи для девочек-подростков.

В администрации города рассказали, что к сбору помощи подключились многие муниципальные организации и центры активности всех районов Кирова. Местные жители уже начали приносить одежду.

Отдать вещи погорельцам можно в следующих учреждениях:

Ленинский район:

- ул. Пугачева, 18 (ДК «Космос») - 8-919-510-02-99;

- ул. Азина, 55 (межшкольный учебный комбинат №3) - 8-912-336-07-91;

- ул. Ленина, 10 (микрорайон Лянгасово) - 8-912-726-53 80;

- ул. Московская, 156 (библиотека им.А.М. Васнецова) - 8-912-726-56-23;

- ул. Горького, 27 - 8-919-529-92-14;

- ул. Ленина, 179 (библиотека № 7) - 8-912-719-97-61;

- ул. Р. Юровской, 11 (библиотека им. Е.Д. Петряева) - 8-919-510-05-31.

Октябрьский район:

- ул. Дзержинского, 64 - 8-982-383-02-45;

- ул. Кольцова, 18 (школа «Классика») - 8-912-734-36-05;

- ул. Ломоносова, 33 - 8-912-734-15-79.

Первомайский район:

- ул. 60 лет Комсомола, 17 (центр «Калейдоскоп») – 439-169; 8-982-383-91-69;

- ул. Профсоюзная, 4/9 – 462-913, 8- 912-826-29-13;

- ул. Милицейская, 21 (библиотека № 5 «Авангард»» - 430-285; 8-982-383-02-85;

- ул. Лесозаводская, 10 – 442-507; 8-912-734-25-07;

- ул. Лесозаводская, 10 – 442-507; 8-912-734-25-07;

- село Порошино, ул. Порошинская, 41 (библиотека № 23) – 440-267; 8-912-734-02-67.

Нововятский район:

- ул. Октябрьская, 26 – 316-091; 8-912-330-44-97;

- мкр Радужный, ул. Индустриальная, 20 – 305-725; 8-912-713-74-51;

- ул. Советская, 50 (территориальное управление по Нововятскому району) - 707-293, 8-912-720-82-42.