Прогноз погоды в Кировской области с 21 по 23 февраля: регион атакуют очень сильные морозы

В Кирове будет очень холодно, до -36 градусов. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В воскресенье, 21 февраля, температура воздуха колеблется от -19 днем до -25 к вечеру. Но по ощущениям значительно холоднее. Осадков можно не ждать, небо ясное, возможна незначительная облачность. Атмосферное давление повышенное - 755 мм ртутного столба.

А вот в понедельник, 22 января, стоит хорошо подумать: а выходить ли мне сегодня без надобности из дома. Синоптики обещают, что температура упадет ниже 30 градусов. Появится реальная опасность обморожения.

В праздник 23 февраля, по прогнозам синоптиков с сайта rp5.ru установится самый низкий температурный новой недели, это -36 градусов. Ощущаться они будут как -47. Зато снова без осадков. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба.