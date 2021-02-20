Кировчане не побалуют себя зарубежными яблоками

Яблоки находились в картонных коробках, на которых отсутствовала маркировка. Фото: rshn43.ru
Сотрудники Россельхознадзора по Кировской области в ходе очередного рейда обнаружили партию яблок, нелегально завезенных на территорию России.
На плодоовощной базе города Кирова у юридического лица хранилось 1,5 тонны фруктов. Яблоки находились в картонных коробках, на которых отсутствовала маркировка. Кроме того, у собственника отсутствовали документы подтверждающие качество продукции.
В итоге яблоки были изъяты и раздавлены на специальном полигоне. Продавца же ожидает административная ответственность.
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