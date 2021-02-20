Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 20-21 февраля

Снег вывозят ежедневно после 20.00. Фото: admkirov.ru

Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Кирова на специализированные полигоны. По информации городской администрации, уборка ведется ежедневно с 20.00. Кировчан просят не оставлять машины в зоне проведения работ спецтехники. В противном случае транспорт эвакуируют. Так, минувшей ночью переставили 16 машин, мешающих уборке снега.

График вывоза снега на 20 - 21 февраля:

- ул. Гайдара;

- ул. Большева;

- ул. Крутикова;

- ул. Орловская от ул. Ленина до ул. Водопроводной;

- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;

- ул. Пушкина;

- ул. Порошинская;

- ул. Луначарского;

- ул. Береговая;

- ул. Героя Костина;

- ул. Нагорная;

- ул. Пятницкая от ул. Казанской до ул. Ленина;

- ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Хлыновской;

- ул. Преображенская от Октябрьского проспекта до ст. Киров-Котласский;

- ул. Молодой Гвардии от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;

- ул. МОПРа от ул. Казанской до ул. Ленина.

Отметим, что 19 февраля подрядные организации вывезли на специальные полигоны более 16 тысяч кубометров снега с 17 участков улиц.