Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 20-21 февраля

Снег вывозят ежедневно после 20.00. Фото: admkirov.ru
Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Кирова на специализированные полигоны. По информации городской администрации, уборка ведется ежедневно с 20.00. Кировчан просят не оставлять машины в зоне проведения работ спецтехники. В противном случае транспорт эвакуируют. Так, минувшей ночью переставили 16 машин, мешающих уборке снега.
График вывоза снега на 20 - 21 февраля:
- ул. Гайдара;
- ул. Большева;
- ул. Крутикова;
- ул. Орловская от ул. Ленина до ул. Водопроводной;
- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;
- ул. Пушкина;
- ул. Порошинская;
- ул. Луначарского;
- ул. Береговая;
- ул. Героя Костина;
- ул. Нагорная;
- ул. Пятницкая от ул. Казанской до ул. Ленина;
- ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Хлыновской;
- ул. Преображенская от Октябрьского проспекта до ст. Киров-Котласский;
- ул. Молодой Гвардии от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;
- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;
- ул. МОПРа от ул. Казанской до ул. Ленина.
Отметим, что 19 февраля подрядные организации вывезли на специальные полигоны более 16 тысяч кубометров снега с 17 участков улиц.