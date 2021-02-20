Главу поселка в Оричевском районе наказали за несвоевременную оплату контракта

В соответствии с договором подрядчик завершил все работы в установленный срок.
Фото: Павел КЛОКОВ
Главу Стрижевского городского поселения привлекли к административной ответственности за несвоевременный расчет с исполнителем муниципального контракта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Оричевского района Кировской области.
В апреле 2020 года администрация заключила контракт с ООО «И-С» на обустройство детской площадки вблизи школы по улице Комсомольской. В соответствии с договором подрядчик завершил все работы в установленный срок, но так и не дождался оплаты со стороны муниципалитета. Стоимость работ составила более 1,3 млн рублей.
- Оплата работ подрядной организации в течение 15 дней с момента подписания акта приемки проведена не была, - сообщили в прокуратуре.
Прокурор внес главе администрации Стрижевского городского поселения представление. Кроме того, она также получила предупреждение за административное правонарушение.
- После вмешательства органов прокуратуры задолженность перед коммерческой фирмой ликвидирована, - сообщили в прокуратуре.
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