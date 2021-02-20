На Вятку надвигаются аномальные морозы

По северной половине региона обещают до -34, по югу - до -28 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное управление МЧС по Кировской области распространило 20 февраля экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, с 21 по 25 февраля в область придут аномальные холода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, пик морозов установится в понедельник, 22 февраля. По северной половине региона обещают до -34, по югу - до -28 градусов. В областном центре столбики термометров опустятся до -31 градуса.

В связи с сильными морозами спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность.

Напомним, что 16 февраля в Кирове побит погодный рекорд 2017 года. Так, минимальная температура во вторник составила минус 31 градус.

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