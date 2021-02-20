Как организуют летний отдых детей в Кировской области в 2021 году

Отдых детей будет организован с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области летняя оздоровительная компания охватит более 46 тысяч детей, сообщила заместитель министра спорта и молодежной политики Юлия Назарова на заседании в Общественной палате.

Планируется, что в 2021 году 34925 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, 10928 ребят - в загородных стационарных лагерях и 1085 детей - в лагерях, организованных санаторными организациями.

Кроме того, отдых детей будет организован с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Так, количество отдыхающих должно быть не более 50% от проектной вместимости. Заезд и выезд всех сотрудников и ребят необходимо организовать одновременно. В период смен не рекомендуется проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также с участием родителей.

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