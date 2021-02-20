УК не обязаны вывозить снег из дворов

В 90% случаев собственникам не принято решение о вывозе снега. Фото: Алексей Гмызин

С последствием непогоды до сих пор борются коммунальщики, но горожане недовольны снежными завалами у себя во дворах. Такая картина сложилась практически на всех придомовых территориях города. На пресс-конфереции в городской мэрии начальник отдела по работе с жилищными организациями Евгений Нестеров пояснил, что в большинстве случаев УК складируют снег во дворах законно.

- Постановлением Правительства РФ утвержден минимальный перечень работ, которые должна проводить УК в рамках тарифа, - подчеркнул Евгений Васильевич. - По более чем 90% многоквартирных домов собственниками не принято решение о вывозе снега.

Евгений Нестеров также добавил, что такое решение о дополнительном финансировании на вывоз снега можно принять на совместном собрании собственников с УК.

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