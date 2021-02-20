В Кировской области за минувшие сутки под колесами автомобилей пострадали два пешехода

Авария произошла в годе Кирс на улице Кирова. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 19 февраля, напротив дома №66 на улице Кирова в городе Кирс произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительным данным, 69-летний водитель Chevrolet Niva сбил мужчину, который стоял на обочине.

- В результате происшествия 69-летний пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре на улице Орловской. Под колесами Renault Megane пострадала 43-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Кировчанка получила травмы, но к счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

Авария произошла в Кирове на улице Орловской. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых восемь человек получили травмы.