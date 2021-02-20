Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 138 новых случаев заражения

Из инфекционных стационаров выписано 604 человека. Фото: Алексей Гмызин

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 138 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 604 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 285. За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находится 2399 жителей области, у 2063 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1866 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 336 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 114 пациентов, 13 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3739 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3235 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 319 жителей региона.