В Котельниче и Лебяжье пожар унес жизни двух человек

Представители Следственного комитета проводят проверки по обоим случаям. Фото: СУ СК России по Кировской области

Сразу в двух районах области 18 февраля произошли пожары. В Котельниче на улице Советской около 4 часов утра загорелся жилой дом. В результате происшествия погиб 68-летний мужчина. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электрооборудованием. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Второй трагический инцидент случился в поселке Лебяжье. В районе 12 часов на улице Строителей пожар унес жизнь 44-летнего местного жителя. Виной тому стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Как выяснилось позже , мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас представители Следственного комитета проводят проверки по обоим случаям. По их результатам будет принято процессуальное решение.