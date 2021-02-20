Минлесхоз Кировской области через суд обязали заняться восстановлением лесов

Подобное бездействие может привести к нарушению биологической устойчивости насаждений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура проверила региональное министерство лесного хозяйства в сфере реализации законодательства по охране, защите и воспроизводству лесов.

Выяснилось, что ведомство не принимало должные меры по искусственному лесовосстановлению на 30 лесных участках общей площадью более 300 га. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать министерство устранить выявленные нарушения.

- Рассмотрев иск, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными, - сообщили в прокуратуре.

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