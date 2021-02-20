Администрация Котельнича купила 9 квартир в строящемся доме

В пятницу, 19 февраля, готовность объекта на улице Матвеева, 1а оценила группа представителей регионального Минстроя. Фото: kirovreg.ru

В Котельниче 18 человек скоро переедут из ветхого жилья. Квартиры для них закупила администрация города в строящемся доме. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

В пятницу, 19 февраля, готовность объекта на улице Матвеева, 1а оценила группа представителей регионального министерства строительства.

В настоящее время на объекте ведут электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Дом планируют сдать в апреле текущего года.

Стоит отметить, что за 2020 год в регионе из аварийного жилья переселили 1077 человек. В этом году ключи от новых квартир должны получить еще 1202 человека.