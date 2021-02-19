График вывоза снега в Кирове на 19 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Фото: admkirov.ru
Подрядные организации продолжают в ежедневном режиме вывозить снег из областного центра на специализированный полигон. В администрации города сообщили, что основной упор сделан на второстепенные улицы города.
В ближайшие сутки подрядчики планируют очистить 18 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.
График вывоза снега на 19 февраля:
- ул. Труда от Октябрьского проспекта до Горбуновой;
- ул. Молодой Гвардии от Водопроводной до Казанской;
- ул. МОПРа от Октябрьского проспекта до Горбуновой;
- ул. Захватаева;
- ул. Ключевая;
- ул. Лесозаводская от Ключевой до дома № 1-б;
- ул. Пристанская от Лесной до Лесозаводской;
- ул. Водопроводная;
- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;
- ул. Советская в Нововятском районе;
- ул. МОПРа от Пушкина до дома №10 по МОПРа;
- ул. Опарина от Молодой Гвардии до МОПРа;
- ул. Порошинская;
- ул. Луначарского;
- ул. Береговая;
- Автотранспортный проезд;
- ул. Героя Рожнева;
- ул. Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса.
За прошедшие сутки из Кирова вывезено на специальные полигоны более 17 тысяч кубометров снежных масс.