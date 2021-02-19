График вывоза снега в Кирове на 19 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Фото: admkirov.ru

Подрядные организации продолжают в ежедневном режиме вывозить снег из областного центра на специализированный полигон. В администрации города сообщили, что основной упор сделан на второстепенные улицы города.

В ближайшие сутки подрядчики планируют очистить 18 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега на 19 февраля:

- ул. Труда от Октябрьского проспекта до Горбуновой;

- ул. Молодой Гвардии от Водопроводной до Казанской;

- ул. МОПРа от Октябрьского проспекта до Горбуновой;

- ул. Захватаева;

- ул. Ключевая;

- ул. Лесозаводская от Ключевой до дома № 1-б;

- ул. Пристанская от Лесной до Лесозаводской;

- ул. Водопроводная;

- ул. Производственная от ул. Воровского до разворотного кольца;

- ул. Советская в Нововятском районе;

- ул. МОПРа от Пушкина до дома №10 по МОПРа;

- ул. Опарина от Молодой Гвардии до МОПРа;

- ул. Порошинская;

- ул. Луначарского;

- ул. Береговая;

- Автотранспортный проезд;

- ул. Героя Рожнева;

- ул. Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса.

За прошедшие сутки из Кирова вывезено на специальные полигоны более 17 тысяч кубометров снежных масс.