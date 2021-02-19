Киров вошел в ТОП-10 по качеству общественного транспорта

Общественный транспорт Кирова конкурентоспособен за счет высокого уровня комфорта и удобства. Фото: admkirov.ru

Киров занял восьмое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, сообщает компания «SIMETRA», занимающаяся созданием схем дорожного движения.

При составлении рейтинга специалисты учитывали почти сорок параметров. Среди основных: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной сети и безопасность.

- Общественный транспорт Кирова конкурентоспособен за счет высокого уровня комфорта и удобства, - поделились итогами анализа эксперты. - Единая для всей сети тарифная система включает повременный билет, работает система онлайн-информирования граждан , внешний вид транспорта приведен к единому формату.

К недостаткам эксперты отнесли высокую стоимость месячного проездного, непрямолинейность маршрутов, а также устаревшие автобусы и длительное время ожидания транспорта.

В лидерах рейтинга - Екатеринбург, Ижевск и Самара, а в аутсайдерах Чита, Якутск и Ярославль.

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