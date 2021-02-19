Кировские теплосети находятся в режиме повышенной готовности

Сейчас температура в теплоносителях превышает 120 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу недели погода «порадует» кировчан 30-градусными морозами. Городские ТЭЦ и теплосети готовы к всевозможным непредвиденным обстоятельствам. Об этом сообщили в правительстве области.

В настоящее время температура в теплоносителях превышает 120 градусов. Это позволяет сохранять комфортную атмосферу в жилых домах и на социальных объектах.

В грядущие выходные сотрудники аварийных бригад тепловых сетей будут работать в круглосуточном режиме.

Напомним также, что с 19 февраля в городе объявлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 марта. В связи с этим ужесточается ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.