Кировские теплосети находятся в режиме повышенной готовности

Сейчас температура в теплоносителях превышает 120 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
К концу недели погода «порадует» кировчан 30-градусными морозами. Городские ТЭЦ и теплосети готовы к всевозможным непредвиденным обстоятельствам. Об этом сообщили в правительстве области.
В настоящее время температура в теплоносителях превышает 120 градусов. Это позволяет сохранять комфортную атмосферу в жилых домах и на социальных объектах.
В грядущие выходные сотрудники аварийных бригад тепловых сетей будут работать в круглосуточном режиме.
Напомним также, что с 19 февраля в городе объявлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 марта. В связи с этим ужесточается ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.