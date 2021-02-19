Администрация Шабалинского района одобрила создание полигона

Позднее в Шабалинском районе появится мусоросортировочная станция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района дала разрешение на строительство нового полигона ТКО. Инвестором проекта выступил АО «Вятавтодор». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Проект разработан в 2016 году и получил разрешение государственной экологической экспертизы. Кроме того, в Шабалинском районе запланировано строительство мусоросортировочной станции. Разработка ее проекта завершится в 2022 году. Объект построят по современным технологиям и отвечать всем необходимым требованиям.

Новый полигон станет частью инфраструктуры по обращению с отходами в регионе. Так, к 2024 году на территории области планируют создать сеть мусоросортировочных комплексов.