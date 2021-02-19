В Кирове сотруднику ЧОПА работодатель задолжал более 80 тысяч

Охранное агентство ООО «Легион» с февраля по август 2020 года не выплачивало заработную плату одному из своих сотрудников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Охранное агентство ООО «Легион» с февраля по август 2020 года не выплачивало заработную плату одному из своих сотрудников. Общая сумма задолженности организации составила более 80 тысяч рублей. При этом установлено, что возможности для своевременной выдачи денежных средств у работодателя были. Об этом сообщи в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства внесли руководителю организации представление. Кроме того, по результатам прокурорской проверки следователи СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Ситуация находится на контроле прокуратуры.