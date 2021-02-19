В Кирове продают квартиру площадью 179,60 кв. метра

Жилой дом на Воровского, 169 находится в глубине спального района. Фото: cian.ru

Кировская квартира попала в рейтинг самых больших новостроек Приволжского федерального округа. Об этом сообщили эксперты ЦИАН, которые провели анализ рынка новой недвижимости в ПФО.

В областном центре продают пятикомнатную квартиру площадью 179,60 кв. метра в новостройке по улице Воровского. Эксперты отмечают, что данную локацию характеризует высокая инфраструктурная насыщенность: три школы, пять детских садов, детская и взрослая поликлиники, два торговых центра, несколько продуктовых магазинов.

- Чтобы поселиться в квартире-чемпионе, требуется сумма 8,37 млн рублей, - отмечают эксперты.

Кировская квартира заняла в рейтинге седьмую позицию. На первых строчках расположились новые квартиры в Ижевске, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде и Пензе площадью более 200 кв. метров.

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