В Кирове по улице Володарского временно ограничат движение транспорта

Место проведения работ будет огорожено. Фото: admkirov.ru

В период с 16 по 28 февраля на улице Володарского временно ограничат движение транспорта. На участке будут вести работы по подключению дома №11 к централизованной системе водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

МУП «Водоканал» выступил заказчиком проводимых работ, а исполнителем выбрали ООО «Передвижная механизированная колонна-411 «Связьстрой».

Стоит отметить, что место проведения работ должно быть огорожено и освещено в темное время суток. Контроль осуществляет теруправление Первомайского района города Кирова.