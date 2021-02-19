На трассе «Вятка» водитель Kia Sorento задавил пешехода, лежавшего на дороге

Авария произошла на 348-ом км автодороги «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В Орловском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 18 февраля, на 348-ом км автодороги «Вятка» произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель кроссовера Kia Sorento наехал на пешехода, который лежал на проезжей части.

- В результате происшествия 43-летний мужчина погиб, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.