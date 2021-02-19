За 5 лет в Кировской области должны построить 592 км межпоселковых газопроводов

За 2021-2025 годы планируется построить 844 км распределительных газопроводов. Фото: kirovreg

Правительство области совместно с ПАО «Газпром» приняли новую программу газификации региона на 2021-2025 годы. За это время планируется построить 592 км межпоселковых и 844 км распределительных газопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Проведение данных работ позволит обеспечить голубым топливом более 90 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. В период с 2021 по 2027 годы в поселке Нижнеивкино запланировано строительство газораспределительной станции и отводящего газопровода протяженностью 2 км.

Для того, чтобы каждый житель области мог наглядно ознакомиться с картой, можно перейти по ссылке. На сайте представлена вся необходимая информация.