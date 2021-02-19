Кировчан приглашают на уникальную выставку амфибий

Среди экспонатов есть и реконструкции древних амфибий. Фото: предоставлено палеонтологическим музеем

Жителям Кирова предоставится возможность увидеть интересных представителей фауны - амфибий. В Вятском палеонтологическом музее с 19 февраля по 12 сентября 2021 года кировчанам предоставиться возможность посмотреть на лягушек, жаб, тритонов, червяков и саламандр.

Помимо уникальной внешности, амфибии имеют достаточно богатую историю. На нашей планете они живут уже более 400 миллионов лет, в течение которых они могли и вовсе исчезнуть из живой природы. Но им удалось выжить и вернуть былое влияние. Современный облик амфибий сформировался еще в эпоху динозавров.

Об этом подробно расскажут организаторы выставки и покажут реконструкции древних амфибий, фундаментальные находки из других стран, а также ранее не выставлявшиеся находки экспедиций Вятского палеонтологического музея.