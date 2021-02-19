В Кирове УК Ленинского района заплатит 400 тысяч рублей штрафа за сосульки

С начала 2021 года в ходе рейдов проверили 711 дворов и более тысячи скатных крыш домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники теруправлений регулярно проверяют как управляющие компании очищают от снега и сосулек крыши и дворы. В ходе очередного рейда УК Ленинского района получила штраф в размере 400 000 тысяч рублей. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

За ненадлежащее состояние крыш на организацию составили 4 протокола. По каждому, компании придется выплатить штраф по 100 000 рублей.

Напомним, что подобные проверки проходят в городе постоянно. С начала 2021 года в ходе рейдов проверили 711 дворов и более тысячи скатных крыш домов.

Как сообщили в Госжилинспекции от жителей города поступило около 700 жалоб на недобросовестное исполнение управляющими компаниями своих обязанностей. С начала текущего года организации регулярно привлекают к ответственности за некачественное содержание дворов и крыш зданий. За это время управляющие компании Кирова получили штрафы на сумму более 4 миллионов рублей.