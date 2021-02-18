Кировская мэрия составила график вывоза снега с 18 по 21 февраля

Работы проводятся преимущественно в вечернее время. Фото: admkirov.ru

С кировских улиц ежесуточно вывозят около 15 тысяч кубометров снега. На ближайшие несколько дней график чистки дорог также составлен. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ближайшие сутки снег вывезут со следующих 14 участков:

- ул. Водопроводная; - ул. Хлыновская (от ул. Ленина до Верхосунской); - ул. Верхосунская (от ул. Хлыновской до Приозерной); - ул. Приозерная; - ул. Ключевая; - ул. Советская (от ул. Ленина до Володарского); - ул. Производственная (от ул. Воровского до разворотного кольца); - ул. Советская в Нововятском районе; - ул. МОПРа (от ул. Пушкина до дома № 10 по ул. МОПРа); - ул. Опарина (от ул. Молодой Гвардии до МОПРа); - ул. Порошинская; - ул. Блюхера; - ул. 65-летия Победы; - ул. Спасская (от Октябрьского проспекта до ул. Карла Маркса).

Посмотреть график вывоза снега на 19-21 февраля можно здесь.

Водителям напоминают просьбу не бросать свои машины на участках вывоза снега. На этих местах заранее выставляются знаки, запрещающие парковку и остановку автомобилей. Машины нарушителей, мешающие работе спецтехники, будут перемещать либо эвакуировать.