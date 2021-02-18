В Кировской области за текущий месяц погибли три пешехода

И водителей, и пешеходов просят быть бдительнее на дорогах. Фото: vk.com/gibdd43

В феврале 2021 года количество ДТП с участием пешеходов в Кировской области выросло. Краткую сводку приводит региональная ГИБДД.

По данным ведомства, за текущий месяц в авариях получили травмы 11 пешеходов. Еще трое человек погибли в столкновениях с транспортом. Как правило, смертельные ДТП происходят в темное время суток, в связи с чем и водителей, и пешеходов просят быть бдительнее на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: пересекать проезжую часть необходимо только по переходу! Перед этим необходимо убедиться, что водители вас видят и пропускают. Кроме того, чтобы быть более заметными в темноте, на одежде нужно носить световозвращающие элементы.

Водителям, в свою очередь, напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и погодных условий, а также правил проезда пешеходных переходов.