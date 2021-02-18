Кировская «Родина» в гостях уступила «Мурману»

17 февраля кировская «Родина» сыграла с «Мурманом». Фото: vk.com/hcrodinakirov

Очередной выездной матч кировской команды закончился неудачно. Начало первого тайма складывалось для «Родины» весьма неплохо. Уже на 11 минуте гостям удалось провести результативную атаку, которую начал Дмитрий Кураев. Егор Шицко довел ее до логического завершения, реализовав выход один на один с вратарем. На протяжении практически всего первого периода, кировчане контролировали игру, удвоив свое преимущество на 36 минуте. Однако хозяевам все же удалось распечатать ворота Катаева и отыграть одну шайбу еще до перерыва.

Во втором тайме «Мурман» начал играть куда активнее, но чуть не пропустил третью шайбу. К радости болельщиков мурманской команды нападающий «Родины» Денис Цыцаров, обыграв защитников и вратаря соперника, все же не сумел отправить шайбу в ворота. Однако игрок «Мурмана» Олег Тарнаруцкий замкнул подачу с углового. Счет стал равный - 2:2.

Забитый гол придал хозяевам уверенности в собственных силах. Им все чаще удавалось проводить больше времени у ворот противника. Ключевой момент произошел за 25 минут до конца матча. Хоккеист «Мурмана» Сергей Лихачев провел прекрасный трехминутный отрезок и дважды забил в ворота «Родины». После этого тренеру кировской команды пришлось произвести замену и выпустить на лед Максима Халявина.

Оставшееся время мачта запомнилось болельщикам множественными остановками, мелкими фолами и потасовками. Кировчанам все же удалось забить третью шайбу, однако это не спасло их от очередного поражения. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Мурмана».

В заключительном гостевом мачте сине-белым предстоит сыграть в Красногорске c лидером чемпионата - московским «Динамо».