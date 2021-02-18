В поселке Рудничном ликвидировали аварию в котельной

Из-за поломки системы подачи топлива в котельной без тепла остались 65 домов. Фото: 43.mchs.gov.ru/

В Верхнекамском районе произошла авария на котельной, в результате которой поселок Рудничный чуть не лишился отопления. ЧП случилось утром 18 февраля. Информацию сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации районной администрации, этим утром из строя вышла автоматическая линия подачи топлива в котельной Рудничного. По данным областного ГУ МЧС, температура резко упала в 65 жилых домах и четырех значимых объектах. Без тепла остались 2674 человек.

Для ремонта привлекли 10 человек и две единицы техники «Облкоммунсервиса». До 15 часов топливо в два котла подавали вручную, из-за чего температура в жилых домах понизилась.

Сейчас систему его подачи отремонтировали и запустили. В скором времени, как сообщает ведомство, в домах жителей Рудничного станет теплее.