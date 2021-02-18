В Кирове администратора сауны попытался изнасиловать один из посетителей

Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировчанин попытался изнасиловать и ограбить женщину-администратора сауны. К счастью, ей удалось вырваться. Информацию передает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил 17 февраля около 06.30 из одной из кировских саун. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась женщина-администратор заведения. По ее словам, один из посетителей набросился на нее, несколько раз ударив по голове, затем разорвал на ней одежду и попытался изнасиловать. К счастью, женщина смогла вырваться и нажать на «тревожную» кнопку.

Администратору требовалась медицинская помощь, и правоохранители вызвали для нее «скорую», которая и увезла пострадавшую. Неадекватного посетителя задержали. При выяснении его личности оказалось, что за полтора часа до произошедшего этот же мужчина напал на девушку, проходившую по улице, и отобрал у нее сумочку.

Кировчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас на него заведено уголовное дело.