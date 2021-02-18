Кировчане выберут парки и скверы для благоустройства

Проголосовать за любимое место отдыха можно будет в конце апреля. Фото: kirovreg.ru

Жители Кировской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» смогут сами выбрать, какие парки и скверы будут благоустроены в 2022 году. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой платформе. Сделать свой выбор сможет каждый желающий. Исключение составят лишь люди, не достигшие возраста 14 лет.

В настоящий момент в регионе идет активная подготовка к предстоящему событию. Для этого создана межведомственная рабочая группа. Зампред правительства области Роман Береснев уже провел первое заседание.

По словам министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского, для помощи в организации голосования формируется волонтерский штаб. Каждый его участник будет иметь планшет с мобильным приложением для онлайн-голосования.