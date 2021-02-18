Микрокредитную организацию в Советске ограбила собственная сотрудница

В течение года предприимчивая женщина обогащалась за чужой счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советске сотрудница микрокредитной организации, пользуясь своими полномочиями, присвоила денежные средства из кассы. Об этом сообщили в СУ СК России по Кировской области.

В ходе расследования, представители следственного комитета установили еще четыре эпизода преступной деятельности женщины. Имея доступ к персональным данным клиентов, она на протяжении 2020 года составляла фиктивные договоры потребительского займа. Полученные мошенническим путем деньги использовала в личных целях.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят комплексные мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверяются причастность женщины к другим эпизодам. Расследование продолжается.