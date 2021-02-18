УК Ленинского района оставила своих сотрудников без зарплаты

Зарплату сотрудников за месяц руководитель компании предпочел оставить себе. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове управляющая компания не выплатила зарплату 160 сотрудникам. Сумма общей задолженности за январь 2021 года составила 7,4 миллиона рублей. Этот факт выяснился после прокурорской проверки.

В связи с этим генеральному директору компании внесли представление. В отношении управляющей организации и ее руководителя было возбуждено административное делопроизводство по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Теперь руководителю УК грозит еще и штраф до пятидесяти тысяч рублей.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили. Все права сотрудников организации восстановлены.