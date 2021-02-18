Две кировчанки, пытаясь купить щенков, отправили деньги мошенникам

Женщины хотели купить дорогих щенков, а в итоге отдали деньги злоумышленнику. Фото: pixabay.com

В Кирове две женщины, пытаясь купить щенков, отдали свои деньги мошеннику. Первая дама рассталась с 17 тысячами, вторая - с суммой вдвое большей. Подробности сообщило областное УМВД.

44-летняя жительница Нововятска нашла в Интернете объявление о продаже щенков породы «шпиц». Заводчица собак сообщила, что живет она сама в Ставропольском крае, а животных доставляет по всей России самолетом. За песика «продавщица» запросила 17 тысяч рублей. Для убедительности даже записала видео с якобы своим паспортом. Кировчанка, поверив, заплатила нужную сумму и стала ждать щеночка. Не дождалась.

Вторая пострадавшая, 44-летняя жительница Первомайского района, хотела купить французского бульдога. Объявление она нашла на популярной торговой интерне-площадке. Продавец предложил женщине пройти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты для оплаты покупки щенка, что та и сделала. Итог - минус 32 тысячи рублей на балансе.

По обоим фактам преступлений возбуждены уголовные дела - за мошенничество и кражу. Кировчанам напоминают: не доверяйте подозрительным сайтам, обращайте внимание на ссылки, по которым вас отправляют! Будьте предельно внимательны, совершая операции в Интернете.