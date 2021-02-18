В Кирове частично сгорел одноэтажный дом на улице Вишневой

Спасателям удалось потушить огонь и не допустить его распространения. Фото: ОНДПР по городу Кирову

В Кирове загорелся жилой дом на улице Вишневой. Пожарным удалось спасти из огня хозяйку жилища. Подробности сообщает городское ОНДПР.

Сообщение о ЧП поступило в 05.23 18 февраля. К моменту приезда спасателей в доме уже горели стена и часть крыши. Для тушения задействовали девять единиц спецтехники. С огнем удалось справиться, однако пожар уничтожил крышу здания, второй этаж и все имущество, находившееся внутри. Соседние дома и постройки не пострадали.

В происшествии, к счастью, обошлось без погибших. Спасателям удалось вытащить из горящего дома его хозяйку. Однако женщина надышалась дыма, и ее пришлось срочно госпитализировать в реанимацию одной из городских больниц.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку. Все причины и обстоятельства пожара уточняются.