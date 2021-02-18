В Лузском районе УК обустроила «бытовку» с рабочими в подвале многоквартирного дома

В подвале дома располагалась еще и ремонтная бригада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лузском районе прокуратура через суд велела УК запретить пользоваться подвалом одного из многоквартирных домов. Помещение использовалось как хозяйственно-бытовое, однако в плане пожарной безопасности было далеко не выдающимся. При этом в нем еще и находились люди.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, местная УК регулярно использовала этот подвал в своих целях. В нем также регулярно обретались рабочие ремонтной бригады. Последняя проверка показала: загорись что-нибудь в этом помещении - и люди этого не переживут. Ведомство нашло различные нарушения безопасности, в том числе отсутствие систем пожаротушения и сигнализации. Помимо того, в подвале отстроили душевую, нарушив отдельные правила и нормы технической эксплуатации жилфонда.

Лузский прокурор обратился в суд с требованием запретить УК пользоваться этим помещением и устранить все нарушения. Иск признали законным. Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.