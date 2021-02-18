Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки с выздоровлением выписались более тысячи пациентов

На дому продолжают лечиться 4854 заболевших коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 141 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 1091 заболевший. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 284(+1). За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находится 2441 житель области, у 2062 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1843 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 379 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 121 заразившийся коронавирусом, 14 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4854 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3231 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 285 жителей региона.