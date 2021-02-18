В Свечинском районе осудят молодого человека за избиения своей четырехлетней дочери

Ранее молодой человек уже был судим - за истязания своей супруги, матери четырехлетней девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свечинском районе осудят местного жителя. 28-летний молодой человек регулярно избивал свою маленькую дочь и истязал супругу. Об этом сообщают областной Следком.

В октябре-ноябре 2020 года мужчина самоустранился от воспитания своей четырехлетней дочери, предпочитая проводить время за выпивкой. В присутствии девочки он мог материться, пить, устраивать скандалы, распуская руки при этом. Ведомство установило, что, напиваясь, он регулярно избивал малышку.

Областная прокуратура также выяснила, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Страдала от него не только девочка, но и ее мать - супруга обвиняемого, которую он также истязал. За это его уже судили, но, видимо, это ни к чему не привело.

На нерадивого отца завели сразу два уголовных дела. Дочь от него забрали, передав матери. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А мужчине вскоре предстоит предстать перед судом.